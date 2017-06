SAÍDA À FRANCESA

Quem passa pela Rua Dep. Mário de Barros, no Centro Cívico, vê bem atrás do Palácio Iguaçu uma curiosa escada. Talvez ela tenha sido construída ali em tempos mais difíceis, quando o Chefe do Executivo corria o risco de ter que buscar uma saída estratégica. Estratégica, mas com dignidade e pompa (pela grandiosidade da escada…). Veja mais nowww.jornaldobatel.com.br