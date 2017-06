Uma forma divertida para comemorar o Dia Mundial da Amamentação será aplicada pela Uniandrade, neste sábado pela manhã, na Rua XV de Novembro, com a participação do grupo “Anjos da Enfermagem”, composto por alunos da área da saúde. Com o objetivo de incentivar o aleitamento materno, os estudantes vão distribuir cartilhas para as gestantes e mamães, além de passar orientações e esclarecimentos sobre todos os benefícios do aleitamento.

Vestidos de palhaços, embalados por muita música e alegria, o grupo tem como proposta ajudar a mulher a vencer receio da dor na amamentação e também o temor de uma consequência estética indesejada, ressaltando a importância da prática natural para a saúde da criança.