Novo glicosímetro desperta interesse de diabéticos.

As notícias veiculadas pela imprensa e em redes sociais sobre o lançamento no mercado farmacêutico de um novo medidor de glicose que promete revolucionar a rotina dos diabéticos, que ficarão livres das picadas nos dedos para monitorar a variação glicêmica durante o dia, têm levado muitas pessoas a procurarem a Farmácia Dassette, especializada em atendimento a diabéticos, em busca de mais informações sobre o FreeStyle Libre, da Abbott. Todos desejam saber se há notícias sobre a entrada do aparelho no mercado nacional. E há mesmo quem deseje se cadastrar para estar entre os primeiros a adquirir o aparelho que incorpora elementos de monitoramento contínuo de glicose, como um sensor colocado sob a pele, acoplado a um adesivo que tem o tamanho de uma moeda de um real, fica grudado na parte de trás do braço, e que passa dados para um leitor que faz medições indolores por até 14 dias, além de apresentar gráficos e a evolução da glicose no organismo.

O farmacêutico Luiz Alfredo Rodrigues, da Farmácia Dassette, esclarece que tem mantido contato com a Abott para obter informações sobre o lançamento do aparelho no Brasil. A previsão extraoficial é para meados de 2016. O preço hoje na Europa (já está sendo vendido no Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Suécia, Holanda e Espanha) com preços em torno de R$ 670,00 – kit (com um leitor e dois sensores) e cerca de R$ 225,00 – somente leitor ou somente sensor.