A imprensa nacional destacou o fato do novo ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, ser proprietário do Barganha Bar e Restaurante, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Como se vê, diante das negociações para formação do novo Ministério, uma explicito caso de piada pronta. Reforçada pelo fato do Barganha, localizado no Jardim 25 de Agosto, ter como vizinho no mesmo bairro, o Sacana’s Botequim.

Na foto, a imagem do Barganha, com alguns detalhes do pleno cumprimento da legislação de trânsito.