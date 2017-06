Modelo de motor V8 reúne tecnologia para suceder a vitoriosa geração 458

A primeira unidade da Ferrari 488 GTB a desembarcar no Brasil foi apresentada no último dia 12 de novembro, em evento realizado no único showroom oficial da marca no país, em São Paulo.

A 488 GTB é um novo marco na história da Ferrari. Lançada exatos 40 anos depois do primeiro modelo de motor V8 longitudinal, a 308 GTB, este novo carro oferece o melhor tanto para quem busca desempenho de pista, quanto para quem procura o prazer de uma condução do dia-a-dia.

A 488 é fruto das tecnologias e inovações desenvolvidas pela Ferrari não só na Fórmula 1, mas no Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC) – onde a Ferrari 458 conquistou dois títulos e duas vitórias em sua categoria na lendária 24 Horas de Le Mans. O motor é um V8 biturbo de 3,9 litros com potência, torque e tempos de resposta impressionantes. São 670 cv de potência a 8.000 rpm e 760 Nm de torque máximo. O tempo de resposta do acelerador a 2.000 rpm é de apenas oito décimos de segundo. Índices que explicam o desempenho de 0 a 200 km/h em 8,3 segundos, por exemplo. Além da motorização, toda a aerodinâmica e sistemas eletrônicos do carro foram refinados com o máximo de tecnologia. O arrasto aerodinâmico em relação à 458, por exemplo, foi reduzido em 50%. Os pedidos para a 488 GTB já podem ser feitos junto ao Grupo Via Italia, representante oficial da Ferrari no Brasil.

O preço sugerido do carro é de R$ 2,5 milhões.

Ferrari 488 GTB – Ficha técnica :

Motor : V8 biturbo > 3,9 l

Potência máxima: 670 cv a 8.000 rpm

Torque máximo: 760 Nm a 3.000 rpm em 7ª marcha

Dimensões e peso : Comprimento: 4568 mm

Largura: 1952 mm

Altura: 1213 mm

Peso seco: 1370 kg

Distribuição de peso (dianteira/traseira): 41,5% / 58,5% : Desempenho : Aceleração de 0 a 100 km/h: 3,0 s

Aceleração de 0 a 200 km/h: 8,3 s

Velocidade máxima: 330 km/h