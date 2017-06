Não entendo porque tanto nhenhenhém com a decisão do Governo em utilizar as Forças Armadas para conter os baderneiros. Não se trata de decretação de Estado de Sítio ou de Emergência. A convocação foi para “colocar ordem na casa” diante da atitude irresponsável de baderneiros. Ou se garante os poderes constitucionais ou adota-se a política do quanto pior, melhor. Ao apelar à operação de garantia da lei e da ordem o Governo autorizou as Forças Armadas a agirem como polícia. Ou queriam os oposicionistas à decisão de Temer que o circo (epa! fui traído pelo subconsciente) pegasse fogo completamente?